05 июля 2022, 14:21
Заслуженную артистку РФ Ларису Гаврилину спасли в ее квартире в Москве
Источник «360»: певицу Ларису Гаврилину спасли в ее квартире в Москве
Заслуженную артистку РФ Ларису Гаврилину спасли в квартире в Москве. У женщины, предположительно, выявили инсульт и пневмонию, рассказал источник «360».
Помочь попасть в квартиру на улице Василисы Кожиной помогли сотрудники МЧС, они передали пожилую женщину медработникам.
«Она лежала на полу, ее подняли и осмотрели. Но она отказывалась ехать в больницу», — добавил источник.
Лариса Гаврилина — известная российская певица (сопрано), имеет звание заслуженной артистки РФ, является доцентом кафедры вокала МГГУ имени М. А. Шолохова.