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    05 июля 2022, 14:21

    Заслуженную артистку РФ Ларису Гаврилину спасли в ее квартире в Москве

    Источник «360»: певицу Ларису Гаврилину спасли в ее квартире в Москве

    Алла Морген, Мария Бокарева, Ольга Назаркина

    Заслуженную артистку РФ Ларису Гаврилину спасли в квартире в Москве. У женщины, предположительно, выявили инсульт и пневмонию, рассказал источник «360».

    Помочь попасть в квартиру на улице Василисы Кожиной помогли сотрудники МЧС, они передали пожилую женщину медработникам.

    «Она лежала на полу, ее подняли и осмотрели. Но она отказывалась ехать в больницу», — добавил источник.

    Лариса Гаврилина — известная российская певица (сопрано), имеет звание заслуженной артистки РФ, является доцентом кафедры вокала МГГУ имени М. А. Шолохова.