Заслуженную артистку РФ Ларису Гаврилину спасли в ее квартире в Москве

Заслуженную артистку РФ Ларису Гаврилину спасли в квартире в Москве. У женщины, предположительно, выявили инсульт и пневмонию, рассказал источник «360».

Помочь попасть в квартиру на улице Василисы Кожиной помогли сотрудники МЧС, они передали пожилую женщину медработникам.

«Она лежала на полу, ее подняли и осмотрели. Но она отказывалась ехать в больницу», — добавил источник.

Лариса Гаврилина — известная российская певица (сопрано), имеет звание заслуженной артистки РФ, является доцентом кафедры вокала МГГУ имени М. А. Шолохова.