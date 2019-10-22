«Зашли в вырубку, и произошел выброс». Смерть работников рудника «Таймырский» назвали нонсенсом

Три человека погибли во вторник, 22 октября, на руднике «Норникеля» «Таймырский». Официальной информации о том, что именно произошло, пока не поступало. «360» удалось пообщаться с одним из работников рудника, который рассказал, что могло стать причиной их гибели.

«Информация еще не подтвержденная, но люди зашли в вырубку. Это была тупиковая выработка, произошел выброс газа — и люди задохнулись. У нас, вообще, рудник не загазован, но есть тупиковые выработки, где газ может образовываться. Они зашли в такую вырубку. Таких случаев уже много лет не было, это нонсенс», — рассказал «360» один из рабочих на руднике.

Три человека погибли во время аварии на руднике «Таймырский» Подробнее

В 12:30 по московскому времени на горизонте минус 1445 метров рудника «Таймырский» были обнаружены три человека без каких-либо признаков жизни. Еще несколько человек пострадали — сколько именно, пока не известно. Представитель «Норникеля» сообщил «360», что сейчас проводится расследование произошедшего. Он подчеркнул, что в шахте не обнаружили завалов и разрушений.

В МЧС России эту информацию подтвердили. Там сообщили, что сотрудники спасательной службы не выезжали на место происшествия, так как в этом не было необходимости — никто из работников не мог остаться в шахте.

Сейчас рудник «Таймырский» продолжает свою работу. Ведется выяснение всех деталей произошедшего.