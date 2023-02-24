24 февраля 2023, 12:41
«Зашел под наклонной». Украинский снаряд попал в квартиру с детьми в городе Алешки
Квартира с детьми в городе Алешки попала под обстрел украинских военных
Украинские военные обстреляли жилой дом в городе Алешки Херсонской области. Один из снарядов ВСУ угодил в квартиру, в которой в тот момент находились дети, сообщила группа «Херсон сейчас» во «ВКонтакте».
По данным издания, ВСУ в течение дня выпустили по городу 17 снарядов. Один из них угодил в жилой дом.
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«В этой квартире были дети, пришлось экстренно выламывать дверь. Слава богу, дети не пострадали <…> Прилет [снаряда] практически в квартиру, зашел под наклонной», — рассказал житель города, снявший пострадавший дом на видео.
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На кадрах — поврежденный внешне многоквартирный дом, а в квартире, где были дети, — выбитые окна на кухне и разрушенный балкон.
Украинские войска не прекращают огонь по Донецку. Днем 23 февраля за два часа по городу выпустили 33 снаряда. Обстрелы пришлись на Киевский и Кировский районы столицы ДНР. В тот же день ВСУ атаковали территорию Волоконовского района Белгородской области. В результате обстрела села Борисовка погибла 71-летняя местная жительница. Ее дочь получила ранения.
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