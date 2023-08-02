Происшествия 02 августа 2023, 19:32 Защиту неба Таганрога усилили после падения ракеты ВСУ Глава Таганрога Фатеев: военные усилили защиту города после падения ракеты РИА «Новости»

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Министерство обороны России, проконсультировавшись с властями Таганрога, приняло решение об усилении защиты воздушного пространства города после ракетного удара со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Он подчеркнул, что после ЧП в минувшую пятницу, 28 июля, все горожане почувствовали угрозу жизни со стороны украинских националистов.

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«По итогам консультаций с представителями Минобороны России, после детального анализа ситуации военными приняты дополнительные меры по защите воздушного пространства города», — написал Фатеев.

Глава администрации добавил, что сейчас власти города оказывают полную поддержку всем пострадавшим, а также сотрудничают со следователями, которые занимаются изучением теракта.

«Верим в нашу армию и точно знаем, что приложены все силы, чтобы этого не повторилось», — подчеркнул Фатеев.

Украинские боевики в минувшую пятницу, 28 июля, запустили по Таганрогу зенитную ракету комплекса противовоздушной обороны С-200. Снаряд перехватили российские средства ПВО, но обломки упали на территории города.

Эпицентром взрыва стала территория Таганрогского художественного музея. Повреждения получили кафе и около 10 квартир стоящего рядом жилого дома. В результате детонации пострадали 16 человек. Один местный житель находится в больнице в тяжелом состоянии.