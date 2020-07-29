Защитница Ефремова заявила, что в момент ДТП за рулем машины актера был каскадер

Защитница российского актера Михаила Ефремова заявила, что в момент ДТП на Смоленской площади за рулем его машины был каскадер.

Поклонница Михаила Ефремова рассказала об этом 29 июля, в день слушаний по делу о смертельном ДТП. Она вместе с другими почитателями артиста приехала к зданию Пресненского суда, чтобы поддержать его, пишет «ПолитЭксперт».

«Это грандиозная подстава, это покушение на жизнь Ефремова. Мало того, что ему подсыпали наркотики, ему еще подсыпали снотворное. Подсыпали, вкололи или дали вдохнуть, неизвестно», — утверждает женщина в футболке с портретом Ефремова.

По ее словам, из видео, на котором запечатлены последствия аварии, вырезаны несколько кадров. Фанатка заявила, что на украинском телевидении был показан оригинальный ролик. Она уверяет, что благодаря этому материалу стало известно, кто на самом деле сидел за рулем звездного авто. Как считает женщина, все свидетели происшествия являются подставными.

8 июня в столичном районе Арбат произошло ДТП. По официальным данным, Ефремов за рулем своей иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался от полученных травм. Установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.