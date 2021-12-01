Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль прогнал грабителей из своего гаража

Футболисту лондонского «Арсенала» Габриэлю удалось прогнать воров, которые проникли в гараж его дома. Со злоумышленниками он расправился с помощью биты. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Daily Mail.

Ситуация произошла в августе этого года, однако информация об ограблении появилась лишь сейчас. По имеющимся данным, футболист возвращался вместе со своим приятелем из клуба. Войдя в помещение, они столкнулись с грабителями.

Один из злоумышленников начал угрожать спортсмену битой, он потребовал ключи от дома, однако Габриэль смог вырвать биту и прогнать воров.