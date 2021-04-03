Защита заявила о вопросах к следствию после вынесения решения по Эдварду Билу

У защиты пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом есть вопросы к следствию. Адвокат Андрей Князев заявил о несогласии с решением суда не арестовывать блогера, а запретить ему определенные действия.

«У нас очень много вопросов к следствию, к тому материалу, который был собран и предоставлен. Для меня вообще было большим удивлением то, что по данному уголовному делу нет потерпевших. То есть потерпевшим вообще никто не признан, несмотря на то, что четыре машины пострадали в ДТП.<…> Поэтому говорить о том, что следствие проводится качественно, ну, наверно, я в настоящее время не могу», — рассказал журналистам адвокат.

Он отметил, что Эдварду Билу не предъявили обвинение, сейчас он подозреваемый. Князев напомнил, что у блогера за последний год около 400 нарушений правил дорожного движения. До сих пор не понятно, на чьей машине он ехал, никакой страховки на иномарку не было. Садиться за руль этого автомобиля, отметил Князев, Эдвард Бил не имел права.

«Мы считаем, что это вызов обществу определенный», — подытожил юрист.

3 апреля суд не стал арестовывать Эдварда Била. Его отпустили с запретом определенных действий.

1 апреля за рулем спортивной Audi блогер на скорости выехал на встречку на Новинском бульваре в центре Москвы и протаранил Volkswagen, которым управляла женщина. В результате ДТП она получила тяжелейшие травмы и попала в реанимацию. Сейчас женщина находится в коме.