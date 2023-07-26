Происшествия 26 июля 2023, 14:12 Защита осужденного за госизмену основателя F.A.C.C.T. Сачкова обратится к президенту F.A.C.C.T.: защита осужденного за госизмену бизнесмена Сачкова обратится к президенту объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

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Защита основателя компании-разработчика технологий в области кибербезопасности F.A.C.C.T. Ильи Сачкова, которого приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену, намерена обратиться к президенту Владимиру Путину. Об этом говорится в заявлении компании.

Обвинительный приговор по статье 275 УК РФ (госизмена) вынес сегодня Московский городской суд. Сачкова отправили в колонию строгого режима. В компании заметили, что сотрудники «стойко восприняли случившееся» и продолжают поддерживать коллегу, а также надеяться на его освобождение и реабилитацию.

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Отмечается также, что бизнесмен так и не признал вину.

«Защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ», — указано в документе.

В конце июня также стало известно о заочном аресте главы департамента компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина за неправомерный доступ к компьютерной информации и вымогательство. Постановление вынес Тверской райсуд Москвы.