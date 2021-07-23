23 июля 2021, 13:20
Зарубежные СМИ рассказали о пожарах в Якутии
Американские телеканалы рассказали про пожары, которые уже больше месяца происходят в Якутии. Дым от них добрался даже до территории Аляски, написал ОТР.
Аномальная жара уже больше месяца не щадит леса республики. Принято решение в самое ближайшее время доставить в регион новую взрывчатку для прокладки минерализованных полос.
Прогнозы синоптиков говорят о том, что в скором времени в Якутию придут долгожданные дожди. Ситуация должна немного улучшится.