Зарубежные СМИ рассказали о пожарах в Якутии

Американские телеканалы рассказали про пожары, которые уже больше месяца происходят в Якутии. Дым от них добрался даже до территории Аляски, написал ОТР.

Аномальная жара уже больше месяца не щадит леса республики. Принято решение в самое ближайшее время доставить в регион новую взрывчатку для прокладки минерализованных полос.

Прогнозы синоптиков говорят о том, что в скором времени в Якутию придут долгожданные дожди. Ситуация должна немного улучшится.