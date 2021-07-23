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    23 июля 2021, 13:20

    Зарубежные СМИ рассказали о пожарах в Якутии

    Оксана Лавнюженко

    Американские телеканалы рассказали про пожары, которые уже больше месяца происходят в Якутии. Дым от них добрался даже до территории Аляски, написал ОТР.

    Аномальная жара уже больше месяца не щадит леса республики. Принято решение в самое ближайшее время доставить в регион новую взрывчатку для прокладки минерализованных полос.

    Прогнозы синоптиков говорят о том, что в скором времени в Якутию придут долгожданные дожди. Ситуация должна немного улучшится.