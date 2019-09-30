Заряжающийся смартфон убил подростка в постели
14-летняя девочка погибла в селе Бестобе (Казахстан) после того, как поставила заряжаться свой телефон и уснула. Предположительно, смартфон находился в кровати у головы ребенка, сообщило РИА Новости со ссылкой на местный департамент полиции.
«Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Предположительно, она погибла от удара током», —сообщили в ведомстве.
Полицейских вызвали родители девочки, когда нашли ее бездыханное тело. ЧП произошло 28 сентября. Бренд телефона не уточняется.
Правоохранители расценивают случившееся как несчастный случай. Ведется проверка произошедшего.