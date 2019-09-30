Заряжающийся смартфон убил подростка в постели

«Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Предположительно, она погибла от удара током», —сообщили в ведомстве.

Полицейских вызвали родители девочки, когда нашли ее бездыханное тело. ЧП произошло 28 сентября. Бренд телефона не уточняется.

Правоохранители расценивают случившееся как несчастный случай. Ведется проверка произошедшего.