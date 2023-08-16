16 августа 2023, 00:56
Зарядное устройство убило полуторогодовалого ребенка
«Известия»: ребенок умер после удара током от зарядного устройства
Полуторагодовалый ребенок погиб после удара током от подключенного к розетке зарядного устройства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В воскресенье, 13 августа, мальчик нашел в комнате родителей подключенное к розетке зарядное устройство и решил поиграть с ним. Ребенок взял в рот конец провода и получил удар током, несовместимый с жизнью.
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По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В конце июля семилетний ребенок умер от удара током в Нижегородской области. По версии следствия, он коснулся оборванного провода линии электропередач и погиб на месте.
В середине июля студент погиб от удара током во время купания в фонтане на северо-западе Москвы. Залезая в фонтан, молодой человек получил разряд тока от уличной проводки.
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