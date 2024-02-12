Происшествия 12 февраля 2024, 17:26 Зарядка для телефона загорелась в квартире в центре Москвы Mash: зарядка для iPhone чуть не сожгла квартиру менеджера банка в центре Москвы Freepik

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Оригинальная зарядка для iPhone едва не спалила всю квартиру в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, 29-летнему менеджеру банка позвонили на работу и сообщили о пожаре в квартире. Мужчина не поверил собеседнику, посчитав это розыгрышем. Когда позже он приехал домой на Большую Грузинскую улицу, то увидел последствия произошедшего.

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Соседи сотрудника банка вызвали пожарных после того, как увидели густой дым из окна и почувствовали едкий запах. Спасатели прибыли на место, выломали дверь и потушили загоревшуюся мебель.

Экспертиза установила, что пожар начался из-за короткого замыкания в зарядном устройстве для смартфона. Хозяин квартиры объяснил полицейским, что всегда оставляет зарядку включенной, когда уходит на работу.

Ранее эксперты рассказали «360», почему горят зарядные устройства и взрываются смартфоны.