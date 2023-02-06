Происшествия 06 февраля 2023, 13:18 Зарезавшую мужа жительницу Курганской области отправили в колонию на шесть лет

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В Курганской области вынесли приговор жительнице Шадринска, которую обвиняли в убийстве собственного мужа. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

50-летняя женщина поссорилась со своим пьяным мужем. Конфликт привел к тому, что она схватилась за нож и ударила супруга в живот. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.

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На суде женщина не признала свою вину. Она настаивала, что защищалась от мужа, который ударил ее по лицу. В итоге суд вынес приговор — шесть лет колонии общего режима.

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