28 февраля 2023, 18:55
Зарезавший отца житель Татарстана получил 13 лет колонии
Убившего отца игромана приговорили к 13 годам колонии в Татарстане
Мужчине, который убил отца и ранил мать в Набережных Челнах, вынесли приговор. Конфликт между родственниками произошел из-за увлечения сына ставками. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. В распоряжении «360» оказалось видео из зала суда.
В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Гособвинитель просил для мужчины 18 лет тюрьмы. Следствие доказало, что 22-летний житель Татарстана расправился со своим отцом и нанес серьезные ранения матери.
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По данным Следственного комитета, отец обнаружил пропажу телевизора и решил, что сын отнес его в ломбард. После этого мужчины поссорились, в результате сын нанес родителю смертельные ножевые ранения.
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Позже татарстанец напал на мать. После преступления подозреваемый снял с отцовской карты 400 тысяч рублей, отвез пострадавшую в больницу и бросился в бега. Правоохранители задержали злоумышленника и завели на него уголовное дело.
Убийства
Татарстан
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