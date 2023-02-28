Эксклюзив 28 февраля 2023, 18:55 Зарезавший отца житель Татарстана получил 13 лет колонии Убившего отца игромана приговорили к 13 годам колонии в Татарстане

Читать 360tv в

Мужчине, который убил отца и ранил мать в Набережных Челнах, вынесли приговор. Конфликт между родственниками произошел из-за увлечения сына ставками. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. В распоряжении «360» оказалось видео из зала суда.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Гособвинитель просил для мужчины 18 лет тюрьмы. Следствие доказало, что 22-летний житель Татарстана расправился со своим отцом и нанес серьезные ранения матери.

Реклама

По данным Следственного комитета, отец обнаружил пропажу телевизора и решил, что сын отнес его в ломбард. После этого мужчины поссорились, в результате сын нанес родителю смертельные ножевые ранения.

Реклама

Позже татарстанец напал на мать. После преступления подозреваемый снял с отцовской карты 400 тысяч рублей, отвез пострадавшую в больницу и бросился в бега. Правоохранители задержали злоумышленника и завели на него уголовное дело.