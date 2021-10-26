Зарезавший медведя тюменский боксер рассказал о нападении зверя

Боксер из Тюмени Илья Медведев, на которого в лесу напал медведь, пришел в себя после встречи с диким зверем. Он опроверг информацию о том, что они с друзьями якобы занимались браконьерством. Спортсмен уверил, что они компанией были на рыбалке, а потом заехали в заказник. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Боксер поделился, что его погибший от лап и зубов медведя друг вспомнил, что в заповеднике есть озеро, где он ловил рыбу с отцом. Компания отправилась туда. Мужчины разделились, чтобы побыстрее найти водоем. С собой у них были ружья для самообороны и на случай, если они повстречают птицу.

Медведев сначала услышал крики и выстрелы: он решил убежать, но потом передумал и вернулся на помощь другу. Было уже поздно — хищник убил одного человека и напал на Илью. Боксер получил тяжелые раны, но смог зарезать медведя.

О нападении лесного хищника на компанию рыбаков в лесу стало известно 19 октября. Один из друзей погиб, Медведев серьезно пострадал. Еще один мужчина остался цел.