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    08 сентября 2020, 14:17

    Зарезавшая отчима школьница из Перми избежала наказания

    Анастасия Кременчугская

    В Перми прекращено уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая убила своего отчима. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Анастасию Шардакову, адвоката несовершеннолетней.

    Инцидент произошел в 2019 году. Погибший пришел в гости к бывшей жене, ее дочери-школьнице и матери. В квартире также находились подруги дочери. Мужчина был пьян и начал избивать подростков, школьница взяла на кухне нож и ударила отчима. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

    Против подростка возбудили уголовное дело. Был назначен ряд экспертиз, но в итоге следствие не усмотрело в действиях подростка состава преступления.

    Новости SMI.FM