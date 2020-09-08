Зарезавшая отчима школьница из Перми избежала наказания

Инцидент произошел в 2019 году. Погибший пришел в гости к бывшей жене, ее дочери-школьнице и матери. В квартире также находились подруги дочери. Мужчина был пьян и начал избивать подростков, школьница взяла на кухне нож и ударила отчима. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Против подростка возбудили уголовное дело. Был назначен ряд экспертиз, но в итоге следствие не усмотрело в действиях подростка состава преступления.