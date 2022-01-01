Зарезанную женщину нашли в туалете Парка Горького

В общественном туалете Парка Горького в Москве обнаружили тело женщины с перерезанным горлом. Погибшую пока не опознали, на вид ей 25-30 лет. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Труп обнаружили в туалете на территории Нескучного сада. Рядом с телом нашли нож.

Это произошло еще 30 декабря, но о происшествии стало известно только 1 января.

По данным телеканала, погибшую обнаружили охранники, совершавшие обход территории.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее РЕН ТВ также сообщал о поножовщине, которую устроила компания молодых людей в Москве во время празднования Нового года. Это произошло в Саларьево недалеко от букмекерской конторы. Ножевые ранения получили три человека, одного из них доставили в больницу.

Ранее в США в багажнике машины обнаружили тело Анджелы Кукавски, бывшего менеджера Ким Кардашьян и Никки Минаж. Предположительно, Кукавски убили еще 22 декабря. В преступлении обвиняется ее молодой человек, в автомобиле которого и нашли тело. Установлено, что при убийстве он мог использовать нож и огнестрельное оружие.