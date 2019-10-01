  • Зарезанного мужчину нашли на дне колодца в Калининграде

    01 октября 2019, 18:07

    Артур Блянихов

    В Калининграде труп 50-летнего жителя Черняховска нашли на дне колодца. На его шее было ножевое ранение. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на местные СМИ.

    «Дни.ру» рассказали, что перед гибелью мужчина находился в компании знакомых. Между ними вспыхнула ссора, которая закончилась дракой и поножовщиной. Потерпевший получил смертельный удар ножом в шею.

    Спасатели достали его труп со дна колодца. Подозреваемые задержаны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.