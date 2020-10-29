Заразившийся коронавирусом российский турист умер в Турции

Россия восстановила авиасообщение с Турции в августе. С этого времени россияне стали активно покупать туры в эту страну. При этом турецкие отели обязаны следовать новым правилам, которые снижают риск распространения коронавируса.

Так, в этом сезоне гости не могут самостоятельно накладывать себе пищу. За них это делают служащие отеля. В отелях постоянно проводится дезинфекцию, отдыхающим мерят температуру.