Происшествия 21 августа 2023, 09:42 Три человека умерли от отравления молочными коктейлями в США CNN: три человека отравились молочными коктейлями в США Unsplash

Читать 360tv в

Три человека насмерть отравились молочными коктейлями в Такоме, штат Вашингтон. Еще трое пострадавших госпитализированы, сообщило издание CNN.

Тяжелые отравления вызвали бактерии Listeria, которые попали в коктейли из-за плохой очистки машин для мороженого в сетевом ресторане Frugals.

Реклама

Департамент здравоохранения штата Вашингтон предупредил, что бактерии Listeria способны поражать людей в течение 70 дней после попадания в организм.

О заражении этим штаммом могут сигнализировать такие симптомы, как мышечные боли, лихорадка, диарея и другие проблемы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пострадавшие могут терять сознание и жаловаться на головную боль.

В департаменте здравоохранения добавили, что бактериями был заражен только один ресторан сети, другие точки питания не пострадали. Агентство также рекомендовало обратиться к врачу всем, кто посещал ресторан Frugals в период с 29 мая по 7 августа.