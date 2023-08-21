21 августа 2023, 09:42
Три человека умерли от отравления молочными коктейлями в США
CNN: три человека отравились молочными коктейлями в США
Три человека насмерть отравились молочными коктейлями в Такоме, штат Вашингтон. Еще трое пострадавших госпитализированы, сообщило издание CNN.
Тяжелые отравления вызвали бактерии Listeria, которые попали в коктейли из-за плохой очистки машин для мороженого в сетевом ресторане Frugals.
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Департамент здравоохранения штата Вашингтон предупредил, что бактерии Listeria способны поражать людей в течение 70 дней после попадания в организм.
О заражении этим штаммом могут сигнализировать такие симптомы, как мышечные боли, лихорадка, диарея и другие проблемы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пострадавшие могут терять сознание и жаловаться на головную боль.
В департаменте здравоохранения добавили, что бактериями был заражен только один ресторан сети, другие точки питания не пострадали. Агентство также рекомендовало обратиться к врачу всем, кто посещал ресторан Frugals в период с 29 мая по 7 августа.
США
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