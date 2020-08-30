Зараженные коронавирусом мигранты покусали врачей в Италии

Мигранты напали на врачей во время побега из больницы в Риме. Они избили и покусали медперсонал.

Две женщины и мужчина из Нигерии были госпитализированы несколько дней назад с диагнозом коронавирусная инфекция. Они требовали выпустить их уже 28 августа, но медики отказались. Тогда пациенты напали на врачей, используя палки и собственные челюсти, сообщил генеральный штаб министерства обороны Италии.

Драка длилась около получаса. Усмирить бушевавших больных удалось лишь патрулю карабинеров. В результате потасовки пострадали медики и военные, кроме того, мигранты повредили имущество больницы, передает газета il Messaggero.

На нигерийцев составили протоколы за оскорбление и избиение представителей властей. Это происшествие дало очередной повод обсудить проблему миграции в Италии. По мнению лидера правоцентристской партии «Лига» и бывшего главы МВД Маттео Сальвини, правительство страны специально замалчивает реальные цифры по прибывающим в Италию мигрантам. А расплачиваются за это простые итальянцы, которые терпят подобное поведение иностранцев.