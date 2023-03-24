Происшествия 24 марта 2023, 14:03 Зараженное сибирской язвой мясо обнаружили в Чувашии СК: в Чувашии нашли зараженное сибирской язвой мясо Пресс-служба Следственного комитета

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В Чувашии нашли мясо, зараженное сибирской язвой. Житель деревни Старое Акташево Цивильского округа продал его двум местным жительницам, сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК.

Местонахождение зараженной продукции удалось установить благодаря слаженной работе следователей, криминалистов, полицейских и управления Роспотребнадзора. Все обнаруженное мясо забрали на исследование и утилизацию. В зонах, где его хранили и обнаружили, организовали карантинные и профилактические мероприятия.

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По факту заражения жителей сибирской язвой в Чувашии возбудили уголовное дело о нарушении ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (часть 1 статьи 249 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на два года. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Угрозы эпидемического распространения сибирской язвы в России нет, поскольку она не передается от человека к человеку.