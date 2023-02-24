Происшествия 24 февраля 2023, 14:36 «Заранее приготовил ружья и патроны». Стали известны подробности нападения на сотрудника ОМОНа в Петербурге «112»: напавший на сотрудника ОМОНа в Петербурге заранее подготовил оружие

Читать 360tv в

Два помповых ружья, патроны и два коктейля Молотова было с собой у мужчины, напавшего на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации журналистов, подозреваемый заранее подготовил оружие и музыкальную колонку, утром он поймал такси на улице Бурцева и доехал до станции метро «Проспект Ветеранов», затем сел в другую машину и добрался до Садовой улицы, а после дошел пешком до станции метро «Гостиный двор».

Реклама

«На месте достал колонку и включил музыку, а когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, сказал им: „Убегайте!“. Один из омоновцев попытался задержать [его] <…>, но преступник достал обрез и несколько раз выстрелил в силовика», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным Telegram-канала, нападавшим оказался 50-летний уроженец Узбекистана Тигран Хачикян.

Стрельба произошла 24 февраля. Как сообщили в СК по Санкт-Петербургу, мужчина 1979 года выстрелил в сотрудника ОМОНа. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.

Видео с моментом нападения на полицейского оказалось в распоряжении «360». На кадрах видео вход в станцию метро «Гостиный двор», где в какой-то момент раздались два выстрела.

Пострадавшего сотрудника ОМОНа госпитализировали. В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили, что раненого правоохранителя наградят.