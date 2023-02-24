24 февраля 2023, 14:36
«Заранее приготовил ружья и патроны». Стали известны подробности нападения на сотрудника ОМОНа в Петербурге
«112»: напавший на сотрудника ОМОНа в Петербурге заранее подготовил оружие
Два помповых ружья, патроны и два коктейля Молотова было с собой у мужчины, напавшего на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации журналистов, подозреваемый заранее подготовил оружие и музыкальную колонку, утром он поймал такси на улице Бурцева и доехал до станции метро «Проспект Ветеранов», затем сел в другую машину и добрался до Садовой улицы, а после дошел пешком до станции метро «Гостиный двор».
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«На месте достал колонку и включил музыку, а когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, сказал им: „Убегайте!“. Один из омоновцев попытался задержать [его] <…>, но преступник достал обрез и несколько раз выстрелил в силовика», — говорится в сообщении.
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По данным Telegram-канала, нападавшим оказался 50-летний уроженец Узбекистана Тигран Хачикян.
Стрельба произошла 24 февраля. Как сообщили в СК по Санкт-Петербургу, мужчина 1979 года выстрелил в сотрудника ОМОНа. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.
Видео с моментом нападения на полицейского оказалось в распоряжении «360». На кадрах видео вход в станцию метро «Гостиный двор», где в какой-то момент раздались два выстрела.
Пострадавшего сотрудника ОМОНа госпитализировали. В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили, что раненого правоохранителя наградят.
Санкт-Петербург
Стрельба
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