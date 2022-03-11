Источник ТАСС в силовых структурах сообщил о втором за сутки падении беспилотника Ту-141 с Украины. На этот раз летательный аппарат упал в Крыму, в районе Красноперекопска, неподалеку от границы.

«Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 „Стриж“ советской разработки. Первый из них упал в районе города Красноперекопска, второй — в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 километров», — уточнил собеседник агентства.

Упавший в Загребе беспилотник повредил несколько автомобилей. Никто не пострадал. В Хорватии сообщили о падении «неопознанного объекта», которое сопровождалось сильным взрывом. Место происшествия оцепили.

О том, что объект запустили с Украины, сообщил президент Хорватии Зоран Миланович. По его словам, беспилотник летел над Венгрией более 40 минут, над хорватской территорией пролетал менее семи минут и потерпел крушение в районе Яруна. Миланович назвал это «серьезным инцидентом» и отметил, что расследование обстоятельств происшествия продолжается.