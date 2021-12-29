Запросившие помощи в Кабардино-Балкарии туристы начали спускаться к селу Верхняя Балкария

Альпинисты из Московской области, которые запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии, начали спускаться к селу Верхняя Балкария. Об этом начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев сообщил ТАСС.

«По последним данным, туристы спускаются в село Верхняя Балкария, это следует из GPS-координат и картинки, которую мы получили от них», — сказал он.

У спасателей есть данные, что в группу входят пятеро мужчин и две девушки. Они попросили помощи, подав сигнал SOS, в 09:40 по московскому времени в среду, 29 декабря. В сигнале они указали свои координаты.

Искать альпинистов отправилась группа спасателей из четырех человек от Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Они уточнили, что команда начала звать на помощь в Черекском ущелье.

Известно, что до своего восхождения компания зарегистрировала предстоящий путь в МЧС, но что именно с ней случилось — неизвестно.