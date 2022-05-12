Врио главы МЧС предложил запретить пал сухостоя

Очагов природных пожаров можно было бы избежать, если бы власти убирали сухую траву, а ее сжигание запретили. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян, сообщил ТАСС.

В этом году спасатели 28 тысяч раз выезжали на горение сухой травы, было составлено более 1,5 тысячи административных протоколов на частных и должностных лиц. Особый противопожарный режим введен в 48 регионах, по данным на 11 мая, в стране действовало 158 очагов природных пожаров.

«Это заканчивается гибелью людей, выгоревшими улицами и, не исключаю такой возможности, целыми населенными пунктами», — заявил чиновник.

Он призвал прекращать пал сухой растительности и привлекать к адекватной ответственности всех — от старшего по улице до министра. Сейчас Государственный пожарный надзор сконцентрировался на профилактике пожаров и обходах населенных пунктов в зоне риска, так как предотвратить возгорание легче, чем потушить.