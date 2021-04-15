Заправка загорелась в Барнауле

В Барнауле произошел пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

«Поступила информация о том, что горит АЗС в селе Лебяжье в Барнауле. Подробности уточняются», — приводит ТАСС текст сообщения ведомства.

В соцсетях местные жители делятся видеозаписями пожара, где виден столб черного дыма. Очевидцы сообщают о горящих цистернах с горючим. В МЧС эту информацию пока не прокомментировали.

Паблик Barnaul 22 во «ВКонтакте» сообщил, что были слышны два взрыва, и со ссылкой на очевидцев уточнил, что на заправке несколько дней были строительные работы: ставили забор, лили бетон и работали со сваркой.

Источник фото: группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю во «ВКонтакте»

В спасательном ведомстве уточнили, что площадь составляет около 100 «квадратов», пожар тушат более 80 человек и 25 единиц техники. На месте ЧП создали два боевых участка. Пожарные уже справились с открытым пламенем. По предварительным данным, пострадал один мужчина, его отвезли в ожоговый центр. Информации о причине пожара пока нет.