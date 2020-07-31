Заправка взлетела на воздух в Краснодарском крае. Видео

В Краснодарском крае взорвалась заправка. По предварительным данным, три человека пострадали. Об этом «360» сообщили в МЧС по Краснодарскому краю.

Роликами происшествия поделились пользователи в социальных сетях. На них видно, что огнем охвачено здание около трассы, по которой плотно едут машины. Спустя несколько секунд происходит взрыв.

Как сообщает ТАСС, к моменту прибытия пожарных горела заправочная станция и две машины. Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. Три человека получили ожоги различной степени тяжести.

По словам очевидцев, в соседнем магазине от взрывной волны выбило все стекла и обрушились товары с прилавков.

Движение около заправки ограничено. На месте работают сотрудники экстренных служб.