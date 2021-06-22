Заповедник «Денежкин Камень» загорелся на Урале

Огонь на площади более 100 гектаров распространился на территории природного заповедника «Денежкин Камень» в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

«На территории заповедника „Денежкин Камень“ сейчас действуют два пожара. <…> Площадь первого пожара 63 гектара. Длина кромки 3800 метров. Второй пожар — площадь 51,4 гектара. Длина кромки 4000 метров», — сказано в сообщении организации на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Источник фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

Расстояние между первым и вторым пожарами — менее одного километра. На месте работают сотрудники МЧС, уральской авиабазы, Авиалесоохраны, пожарного отдела Гринпис России, сотрудники заповедника, волонтеры, а также добровольные лесные пожарные. Всего с пламенем борются 86 человек.

Крупный пожар произошел в «Денежкином Камне» и в прошлом году. Он начался после грозы. Огонь тушили более месяца. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба».