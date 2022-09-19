Запорожские АЭС и ТЭЦ прекратили подачу электроэнергии в Херсонскую область из-за обстрела ВСУ | 360°

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Запорожские АЭС и ТЭЦ прекратили подачу электроэнергии в Херсонскую область из-за обстрела ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили линии электропередач Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область, сообщили в Telegram-канале администрации региона. Власти добавили, что делают все возможное для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

«Ранее мы брали электроэнергию с Запорожской АЭС и с Запорожской ТЭЦ. Но в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии, по которым запитывался город», — рассказал директор «Херсоноблэнерго». По его словам, регион отключили от энергосетей Украины, но специалисты подключаются к альтернативным источникам.

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Глава предприятия отметил, что им активно помогают представители «Россетей». В регион доставили более 40 тонн гуманитарной помощи, включая провода, кабельную продукцию и многое другое.

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На Запорожской АЭС работают представители Международного агентства по атомной энергии. По мнению главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, специалисты прекрасно понимают, что происходит на станции на самом деле, но не могут озвучить это из-за «политической составляющей».

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