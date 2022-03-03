Жителя Пензенской области заподозрили в краже

В Пензенской области задержали местного жителя, которого заподозрили в краже. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к правоохранителям обратился житель Кузнецка. По его словам, кто-то похитил две коробки передач от легкового авто и семь колес на литых дисках. Подозреваемым оказался приятель заявителя. Он признался, что пошел на кражу, поскольку испытывал трудности с деньгами. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.