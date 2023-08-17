Происшествия 17 августа 2023, 16:05 Заподозренный в пьяной езде чиновник из Бурятии заявил об отравлении чаем — СМИ Baza: глава района Бурятии заявил об отравлении чаем после задержания ГИБДД Скриншот видео

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Главу Бичурского района в Бурятии Василия Смолина заподозрили в езде в нетрезвом состоянии. Однако чиновник заверил, что его отравили чаем. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Смолина остановили на дороге 16 августа. Сотрудники Госавтоинспекции заподозрили, что тот был пьян. Однако глава района отказался проходить освидетельствование.

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Мужчина заявил, что его отравили. По словам Смолина, в преддверии Дня физкультурника его пригласили на неофициальное мероприятие, которое проходило на природе.

Один из спортсменов, по утверждению чиновника, настойчиво предлагал выпить. Но глава района отказался, сославшись на то, что был за рулем. Он в итоге налил себе чай и сразу «почувствовал странный привкус».

Смолин после конфликта с инспекторами ГИБДД согласился пройти медицинское освидетельствование в Центральной районной больнице (ЦРБ). Однако позже сказал, что результатам экспертизы не стоит доверять. Чиновник обещал, что еще раз сдаст анализы в Улан-Удэ. Мужчина предположил, что его пытались отравить перед выборами.