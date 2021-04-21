Заподозренного в педофилии преподавателя ВШЭ уволят после получения документов от суда

В Высшей школе экономики отреагировали на скандал с преподавателем вуза Алексеем Раковым, которого заключили под стражу по обвинению в педофилии. Во ВШЭ сообщили «360», что как только получат заключение судебных органов, Ракова отстранят от работы.

В вузе заявили, что осуждают любые действия, которые несовместимы со статусом педагогического работника. Окончательная оценка действиям Ракова будет дана в ходе расследования дела и изучения всех обстоятельств.

«Обращаем внимание на то, что обстоятельства, в связи с которыми возбуждено уголовное дело, никак не связаны с работой Ракова в университете. Ни от студентов, ни от коллег жалобы на неэтичное поведение либо противоправные действия с его стороны не поступали», — отметили в пресс-службе ВШЭ.

Ракова уволят из ВШЭ сразу после того, как университет получит официальные документы по его делу от следственных и судебных органов. Но пока такая информация в вуз не поступала. В университете сообщили, что уже направили запрос в СК.

Студентам, у которых Раков не сможет быть научным руководителям, подберут замену.

Преподавателя ВШЭ заподозрили в педофилии в отношении двух несовершеннолетних. По данным СК, он совершал развратные действия по видеосвязи. Но бывший модератор чата, в котором мужчина заигрывал с детьми и присылал им свои откровенные фото, ранее рассказал «360», что от действий преподавателя могли пострадать многие девочки. Психолог Леонид Армер отметил, что чат, в котором проводил время подозреваемый, был создан специально для общения подростков. По его словам, мужчина с 2005-го по 2013 год появлялся в этом чате практически ежедневно, и в том числе ночью.