24 ноября 2020, 17:48
Записные книжки Чарльза Дарвина пропали из библиотеки Кембриджа
Две записные книжки английского ученого Чарльза Дарвина пропали из библиотеки Кембриджского университета. Предположительно, они были украдены, информирует The Guardian.
Уточняется, что исчезновение ценных записей обнаружили еще в 2001 году. Работники библиотеки решили, что сами потеряли их, пишет «МИР 24».
В начале текущего года весь архив Дарвина, который состоит из 189 коробок, проверили вручную. В итоге искомых книжек в нем не нашли. Было принято решение обратиться к полицейским.
Теперь ведутся поиски ценных документов. В одном из них, который датирован 1837 годом, ученый изобразил известное всему миру «Древо жизни». Оно представляет из себя схему эволюционного развития живого мира Земли.
Стоимость записей предварительно оценивается в миллионы фунтов стерлингов. По словам сотрудников библиотеки, они настолько уникальны, что назвать их цену не представляется возможным.