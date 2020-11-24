Записные книжки Чарльза Дарвина пропали из библиотеки Кембриджа

Уточняется, что исчезновение ценных записей обнаружили еще в 2001 году. Работники библиотеки решили, что сами потеряли их, пишет «МИР 24».

В начале текущего года весь архив Дарвина, который состоит из 189 коробок, проверили вручную. В итоге искомых книжек в нем не нашли. Было принято решение обратиться к полицейским.

Теперь ведутся поиски ценных документов. В одном из них, который датирован 1837 годом, ученый изобразил известное всему миру «Древо жизни». Оно представляет из себя схему эволюционного развития живого мира Земли.

Стоимость записей предварительно оценивается в миллионы фунтов стерлингов. По словам сотрудников библиотеки, они настолько уникальны, что назвать их цену не представляется возможным.