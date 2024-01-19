Происшествия 19 января 2024, 18:05 Записку с текстом песни про Бандеру нашла в доставленном пакете с продуктами жительница Петербурга Полиция Петербурга начала поиск автора записок с прославлением Бандеры РИА «Новости»

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Заказавшая продукты в гипермаркете «Лента» жительница Санкт-Петербурга обнаружила в доставленном пакете, кроме купленных товаров, записку на украинском языке с прославлением лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеры. Как сообщила «Фонтанка», послание лежало в коробке с конфетами.

Озадаченная прочитанным текстом клиентка позвонила на горячую линию компании. Оттуда данные передали в полицию, которая приступила к поискам злоумышленника.

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В пресс-службе гипермаркета редакции подтвердили происшествие и добавили, что организовали внутреннюю проверку.

«Проводим проверку с привлечением правоохранительных органов», — заявили в компании.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первый случай, который произошел в Санкт-Петербурге. В начале января такое же послание на украинском языке в пакете с продуктами нашла посетительница супермаркета на Таллинском шоссе.

Так как все происходило в обычном магазине, это означает, что поклонник Бандеры лично подкинул послание в пакет.

*Организации украинских националистов — запрещенная в России националистическая организация.