Происшествия 16 декабря 2023, 15:49 Запертого в пустой квартире кота попросили спасти в Красноярске «Звезда»: в Красноярске заперли кота в пустой квартире без еды и воды Nicolaus Czarnecki/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Неравнодушная жительница Красноярска заметила в одной из квартир кота, оставленного без еды и воды. Питомца заперли одного после смерти его хозяйки, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Соседка передает животному еду через щель в двери. По словам жительницы дома, кот может умереть, если его так и оставят взаперти. Кота необходимо обеспечить водой и питанием как можно скорее, пожаловалась она.

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«Умирает кот в закрытой квартире! Кот уже не мяукает, а плачет как ребенок. Сил нет уже это терпеть, жалко до слез», — отметила женщина.

Она добавила, что уже обращалась в полицию, но ситуация осталась прежней — животное никто не выпустил, одинокий питомец продолжает скрестись в дверь и истошно кричать.

Ранее волонтеры вытащили из вентиляции в Эрмитаже бродячего кота. Они дежурили в музее несколько дней и поймали животное сачком, когда оно решило покинуть свое убежище. Перед этим кот по ночам бродил по залам Эрмитажа и оставлял возле музейных экспонатов следы.