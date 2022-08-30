Запертого в морозилке магазина ребенка решили припугнуть за сбор просрочки

Сотрудники магазина в Новосибирске, где ребенка закрыли в морозильной камере, не извинились перед семьей девятилетнего мальчика. Об этом «360» сообщил отец пострадавшего.

Мужчина подчеркнул, что сын с друзьями хотел, чтобы с полок магазина убрали просроченную продукцию. Школьники действовали из хороших побуждений, однако один из работников не оценил поступок ребят.

Сейчас, по его словам, мальчик чувствует себя хорошо. С сотрудниками магазина отец не общался, чтобы не вспылить. Они тоже самостоятельно не вышли на связь с семьей ребенка, чтобы принести извинения за произошедшее.

«Ребенок в полном здравии, в порядке и с психикой у него все нормально. В камере пробыл всего 15 секунд. Просто сейчас очень сильная шумиха поднялась. С одной стороны, мне по-человечески жалко мужчину, который совершил эту ошибку, потому что, как я понимаю, он так хотел ребенка припугнуть, но выбрал способ для этого неподходящий», — сказал собеседник «360».

Хотели сделать доброе дело

Отец школьника еще раз подчеркнул, что дети собирали просроченную продукцию и хотели предъявить сотрудникам, ничего не собирались красть. Но, вероятно, продавцам, это не понравилось.

«Они ходили, собирали [продукты] в тележку, которую забрала сотрудница [магазина]. Зачем его надо было хватать за руку и утаскивать? Причем они сначала вышли, а потом вернулись с телефоном, чтобы показать просрочку, доказать свои права, и его туда затащили. <…> Его запихнули в морозильную камеру, в которой было -22 градуса — тоже ума хватило. Я не понимаю, о чем думал этот человек в этот момент», — добавил он.

Мужчина обратил внимание, что сын, когда его затолкнули в морозилку, сразу начал сам звонить в полицию. Услышав это, сотрудник магазина быстро выпустил мальчика. Отец школьника добавил, что заниматься разбирательствами по данному факту — прерогатива правоохранительных органов, поэтому сам он не собирается добиваться какого-то особого наказания для человека, решившего напугать его ребенка морозильной камерой.

Отец мальчика добавил, что ему искренне непонятно, как можно хватать чужого ребенка и заталкивать в темное холодное помещение. Поэтому этот сотрудник, безусловно, должен ответить за такие действия, заключил собеседник «360».