Происшествия 07 июля 2023, 19:11 Запашный рассказал, что напавший на него тигр Рой скоро выступит на представлении

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Тигр Рой, который в ноябре прошлого года напал на своего дрессировщика Эдгарда Запашного, скоро выступит на сцене. Для животного спектакль станет премьерой. Об этом сообщил LIFE.

По словам Запашного, он не сердится на тигра. Он подчеркнул, что каждый шрам, оставленный животным, является ошибкой дрессировщика.

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«Он еще не артист, хотя ему уже два года. Думаю, что в ближайшие полгода у него состоится премьера и он будет работать уже на публике», — рассказал Запашный.