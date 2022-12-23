23 декабря 2022, 15:01
«Запах гари». Здание Всероссийской академии внешней торговли загорелось в Москве — источник
Источник «360»: на севере Москвы загорелось здание ВАВТ, эвакуировали 70 человек
На севере Москвы загорелось здание Всероссийской академии внешней торговли, сообщил источник «360». По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. На улицу самостоятельно эвакуировались 70 человек.
Пожар случился в доме № 32 на Левобережной улице столицы. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:44.
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«В щитовой запах гари. Сработала пожарная сигнализация, дым», — добавил источник.
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В четырехэтажном здании ВАВТ нет центрального газоснабжения, уточнил собеседник. По его словам, до прибытия сотрудников МЧС на улицу эвакуировались 70 человек. В результате ЧП никто не пострадал.
На месте происшествия работают 28 спасателей и почти два десятка единиц техники. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины возгорания.
В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что по указанному адресу пожара не было.
«Никакого пожара там нет, сейчас информацию проверяют», — добавили в ведомстве.
В ночь на 23 декабря в Москве загорелся склад ремзоны Минобороны России. Прибывшие спасатели установили, что огонь распространился на площади 200 квадратных метров, а также перекинулся на крышу. Спустя несколько часов пожар потушили.
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МЧС РФ
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