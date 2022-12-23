Эксклюзив 23 декабря 2022, 15:01 «Запах гари». Здание Всероссийской академии внешней торговли загорелось в Москве — источник Источник «360»: на севере Москвы загорелось здание ВАВТ, эвакуировали 70 человек Pixabay

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На севере Москвы загорелось здание Всероссийской академии внешней торговли, сообщил источник «360». По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. На улицу самостоятельно эвакуировались 70 человек.

Пожар случился в доме № 32 на Левобережной улице столицы. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:44.

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«В щитовой запах гари. Сработала пожарная сигнализация, дым», — добавил источник.

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В четырехэтажном здании ВАВТ нет центрального газоснабжения, уточнил собеседник. По его словам, до прибытия сотрудников МЧС на улицу эвакуировались 70 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия работают 28 спасателей и почти два десятка единиц техники. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины возгорания.

В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что по указанному адресу пожара не было.

«Никакого пожара там нет, сейчас информацию проверяют», — добавили в ведомстве.

В ночь на 23 декабря в Москве загорелся склад ремзоны Минобороны России. Прибывшие спасатели установили, что огонь распространился на площади 200 квадратных метров, а также перекинулся на крышу. Спустя несколько часов пожар потушили.