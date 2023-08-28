Происшествия 28 августа 2023, 07:13 Западные союзники помогали операторам украинских БПЛА атаковать Россию The Economist: для атак БПЛА по России ВСУ использовали разведданные Запада РИА «Новости»

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Операторы беспилотников Вооруженных сил Украины использовали разведданные стран Запада для ударов по объектам на территории России. Однако до цели долетали не больше 40% выпущенных дронов, сообщили источники издания The Economist.

Украинские военные активизировали атаки беспилотниками и разработку собственных аппаратов, так как Запад запретил использовать их дальнобойные вооружения для ударов по России. Местные умельцы переоборудовали комплексы С-200 и перевели их из класса «земля-воздух» в «земля-земля», а также создали беспилотник «Морок» — его прототипы 25 августа запустили при атаке по Крыму.

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Координатор дронов в военной разведке Украины с позывным Детектив сказал, что атаки на Москву и приграничные регионы России призваны не только оказать психологическое воздействие, но и уничтожить места хранения военной техники и боеприпасов. Россия, по его словам, обеспечила себе сильную систему противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Из-за этого ВСУ пришлось разработать особый алгоритм нападений — запускать дроны в определенное время суток и использовать зарубежные данные.

«[БПЛА] запускаются рано утром и используют порядок атаки, рассчитанный на то, чтобы задействовать средства ПВО. Они собирают разведданные, часто от западных партнеров, о радарах, радиоэлектронной борьбе и средствах ПВО», — сообщили изданию.

Несмотря на это, только 35%-40% дронов достигали целей. Эффективность ударов отслеживали со спутников, при помощи систем слежения и фото в соцсетях.