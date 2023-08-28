28 августа 2023, 07:13
Западные союзники помогали операторам украинских БПЛА атаковать Россию
The Economist: для атак БПЛА по России ВСУ использовали разведданные Запада
Операторы беспилотников Вооруженных сил Украины использовали разведданные стран Запада для ударов по объектам на территории России. Однако до цели долетали не больше 40% выпущенных дронов, сообщили источники издания The Economist.
Украинские военные активизировали атаки беспилотниками и разработку собственных аппаратов, так как Запад запретил использовать их дальнобойные вооружения для ударов по России. Местные умельцы переоборудовали комплексы С-200 и перевели их из класса «земля-воздух» в «земля-земля», а также создали беспилотник «Морок» — его прототипы 25 августа запустили при атаке по Крыму.
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Координатор дронов в военной разведке Украины с позывным Детектив сказал, что атаки на Москву и приграничные регионы России призваны не только оказать психологическое воздействие, но и уничтожить места хранения военной техники и боеприпасов. Россия, по его словам, обеспечила себе сильную систему противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Из-за этого ВСУ пришлось разработать особый алгоритм нападений — запускать дроны в определенное время суток и использовать зарубежные данные.
«[БПЛА] запускаются рано утром и используют порядок атаки, рассчитанный на то, чтобы задействовать средства ПВО. Они собирают разведданные, часто от западных партнеров, о радарах, радиоэлектронной борьбе и средствах ПВО», — сообщили изданию.
Несмотря на это, только 35%-40% дронов достигали целей. Эффективность ударов отслеживали со спутников, при помощи систем слежения и фото в соцсетях.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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