10 декабря 2020, 23:30
Ребенок погиб на пожаре на юго-западе Москвы
Пожар произошел в квартире жилого дома на Керченской улице на юго-западе Москвы. Об этом 360» сообщил источник в экстренных службах.
В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.
На опубликованном кадре видно обгорелые стены, остов от сушилки для белья. По предварительным данным, в пожаре погибли два человека, в том числе ребенок.
По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже поступило на пульт дежурного в 21:36. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в 22:00.
Горели личные вещи на площади в четыре квадратных метра. В ведомстве подтвердили, что погибли взрослый и ребенок.