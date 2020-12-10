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    10 декабря 2020, 23:30

    Ребенок погиб на пожаре на юго-западе Москвы

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Пожар произошел в квартире жилого дома на Керченской улице на юго-западе Москвы. Об этом 360» сообщил источник в экстренных службах.

    В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

    Ребенок погиб на пожаре на юго-западе Москвы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На опубликованном кадре видно обгорелые стены, остов от сушилки для белья. По предварительным данным, в пожаре погибли два человека, в том числе ребенок.

    По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже поступило на пульт дежурного в 21:36. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в 22:00.

    Горели личные вещи на площади в четыре квадратных метра. В ведомстве подтвердили, что погибли взрослый и ребенок.

    Ребенок погиб на пожаре на юго-западе Москвы | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»