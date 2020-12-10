Ребенок погиб на пожаре на юго-западе Москвы

Пожар произошел в квартире жилого дома на Керченской улице на юго-западе Москвы. Об этом 360» сообщил источник в экстренных службах.

В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

На опубликованном кадре видно обгорелые стены, остов от сушилки для белья. По предварительным данным, в пожаре погибли два человека, в том числе ребенок.

По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже поступило на пульт дежурного в 21:36. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в 22:00.

Горели личные вещи на площади в четыре квадратных метра. В ведомстве подтвердили, что погибли взрослый и ребенок.