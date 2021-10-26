Торговый центр загорелся на юго-западе Москвы

Пожар начался в торговом центре на улице Гарибальди на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, из здания начали эвакуировать людей. Очевидцы сообщили о выбросе пламени и густом сером дыме, который охватил торговый центр.

По предварительным данным, огонь возник в вытяжке ресторана, расположенного на территории ТЦ.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в вентиляционном коробе произошла вспышка жировых отложений. Прибывшие на место спасатели открытое горение сбили. Пока идет дальнейший осмотр помещения. Людей в здании нет.