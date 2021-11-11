Взрыв произошел на юго-западе Камеруна

Рядом с университетом «Amphi 600» на юго-западе Камеруна произошел взрыв. В результате травмы получили 200 человек. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Cameroon Concord News.

При этом бомбы сработали сразу в нескольких районах региона. Водитель такси из города Буэа погиб от взрыва. Второй взрыв случился на территории университетского амфитеатра.

Раненые сейчас находятся в больнице. На данный момент сотрудники органов проводят расследование. Территорию учебного заведения перекрыли, попасть туда нельзя.