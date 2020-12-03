Заочно осужденный житель Выборга сбежал из-под ареста

Уточняется, что в среду прошло заседание Московского районного суда, на котором зачитывали приговор 66-летнему жителю Выборга и двум его подельникам. Граждане Дагестана проходили по статьям о вымогательстве и грабеже.

В момент, когда судья зачитывал решение, Герасимов заявил, что плохо себя чувствует. Мужчина начал пить таблетки. Александра вывели из зала суда, усадили в машину скорой помощи и отправили в Елизаветинскую больницу, информирует «Царьград».

Приговор зачитали уже без него. Герасимову дали три года строгого режима. Когда конвой прибыл в медицинское учреждение, его там не было.