Занятия во всех школах и колледжах Прикамья отменили из-за стрельбы в университете

В Прикамье в связи со стрельбой в вузе 20 сентября отменяются занятия во всех школах, техникумах и колледжах. Решение принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«На месте ЧП в университете находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. На территории вуза работают правоохранительные органы и экстренные медицинские службы», — сказано в сообщении правительства Пермского края.

Сегодня все образовательные учреждения региона должны будут максимально усилить меры безопасности. В школы и колледжи не будут пускать даже родителей студентов. Все сумки и пакеты начнут проверять.

По последним данным семь человек попали в больницу после стрельбы в Перми. Один из них находится в тяжелом состоянии, у шестерых — состояние средней тяжести.

По последней информации СК погибли восемь человек. При задержании стрелок был ранен. Первые сообщения о стрельбе в пермском вузе поступили в понедельник, около 11:00. Одна из студенток рассказала «360», что видела раненого человека, когда шла из одного корпуса в другой. Много людей бежало к выходу, кто-то предположил, что взорвалась петарда. В вузе сообщали, что нападавший мог быть вооружен травматическим оружием.