Уроки в школе Ейска рядом с местом крушения самолета отменили | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 07:58 Уроки в школе Ейска рядом с местом крушения самолета отменили Глава района Бублик: уроки в школе Ейска возле места крушения самолета отменили 18 октября Телеканал «360»

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В школе Ейска Краснодарского края, возле которой накануне рухнул самолет, на сегодня отменили занятия. Об этом ТАСС рассказал глава Ейского района Роман Бублик.

Он уточнил, что здание учебного заведения не пострадало.

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«Занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом [с местом крушения самолета] не находились», — пояснил Бублик.

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Военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома. По данным Минобороны, при взлете самолета, отправлявшегося в учебно-тренировочный полет, вспыхнул один из двигателей, что и стало причиной крушения. Пилоты успели катапультироваться. В девятиэтажном доме, возле которого рухнул самолет, случился пожар. Огонь распространился на территорию около двух тысяч квадратных метров. Погибли 13 человек, еще 19 пострадали. Среди жертв — трое детей. Разбор завалов на месте происшествия завершили.

Президент России Владимир Путин, заслушав доклады министров и главы региона о ситуации, поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.