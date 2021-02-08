Занятия в школах на Дальнем Востоке прервали из-за сообщений о минировании

Массовая эвакуация учеников прошла 8 февраля в школах Сахалинской области из-за сообщений о «минировании». Речь идет о 149 школах в Южно-Сахалинске, Корсакове и других населенных пунктах.

«Ученики 149 школ эвакуированы в Сахалинской области из-за информации о возможном минировании», — привело РИА «Новости» сообщение Центра управления регионом.

Пресс-служба губернатора области также сообщила, что в школах региона идут экстренные проверки из-за сообщений о «минировании», занятия первой смены отменены.

Также была проведена проверка школ в Благовещенске Выяснилось, что сообщения оказались ложными.

«Информация о минировании не подтвердилась. Как сообщили в городском управлении образования, в 10 школах уроки начались по расписанию, так как они были проверены до 8 утра. В 11 школах начало занятий было перенесено на 9 утра. В настоящее время все проверки завершены», — говорится в сообщении администрации города, которое цитирует агентство.

Вместе с тем, как пишут «Вести. Амурская область», в районе остались школы, в которых обследования еще ведутся, здесь (в случае удовлетворительного заключения силовых структур по итогам работ) занятия начнутся во вторую смену (в Тындинском районе). По информации отдела образования города Тында, в этой территории занятия в школах сегодня отменены полностью, в отделе образования Тамбовского района сообщили о переводе детей в дистанционный режим обучения.