Эксклюзив 21 августа 2023, 15:24 «Занимался чирлидингом». Подруга — о диггере роковой экскурсии по коллекторам в Москве Подруга московского диггера Константина Филиппова рассказала о его увлечениях РИА «Новости»

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С диггером Константином Филипповым, который проводил экскурсию по подземному коллектору реки Неглинка 20 августа, до сих пор не могут связаться близкие. Приятельница гида рассказала «360» о его увлечениях.

По словам девушки, вместе с Константином они занимались чирлидингом.

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«Хороший человек очень, добрый, ответственный», — охарактеризовала она друга.

Также женщина рассказала, что последний раз связывалась с Филипповым около года назад. Известно, что у него есть супруга.

О ЧП с группой диггеров под руководством Константина собеседница «360» узнала из новостей.

По предварительным данным, в воскресенье, 20 августа, в экскурсии по подземным туннелям участвовали восемь человек. Сильный ливень затопил туннели, вода поднялась, с диггерами пропала связь. Их могло унести водой. Спасатели приступили к поискам пропавших.

Тела двух погибших подростков достали из воды рядом с парком «Зарядье» утром 21 августа. Тело еще одной 15-летней девочки с пробитой головой обнаружили около Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Сейчас экскурсии по коллекторам в Москве приостановили.