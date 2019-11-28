Замурованную в подвале кошку спасли спустя три недели

По информации «Экспресс-газеты», 8 ноября сотрудники коммунальной службы закрыли вентиляционные продухи в подвале дома по адресу Кирочная улица, 23 в Центральном районе Петербурга. Работники не отдавали ключи от подвала местным жителям.

Около недели кошку пытались поймать в специальную клетку с приманкой.

«Понадобилось много усилий, чтобы вообще убедить поставить ловушку в подвал — возражала председатель совета дома, и пришлось дойти до уровня замглавы района и главы жилкомсервиса», — рассказал Вишневский.

В настоящее время кошка находится в безопасности.