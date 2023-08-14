Происшествия 14 августа 2023, 13:07 Зампред правительства Пермского края стал участником ДТП с пострадавшими ТАСС: зампредседателя правительства Прикамья Борисов стал участником ДТП РИА «Новости»

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Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов попал в аварию. В результате ДТП есть пострадавшие. Об этом сообщил источник ТАСС в региональном правительстве.

Собеседник агентства рассказал, что автомобили, по предварительным данным, двигались с разрешенной скоростью в попутном направлении. Столкновение произошло, когда машина впереди стала поворачивать налево.

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«Освидетельствование показало, что Александр Борисов и второй водитель были трезвы», — добавил он.

По его словам, сейчас в рамках административного процесса проходит разбирательство. ГИБДД выясняет все причины ДТП. Источник добавил, что Борисов остается на связи с пострадавшими, он предложил им помощь.

Telegram-канала Baza написал, что машина с чиновником не держала безопасную дистанцию. По информации издания, автомобиль столкнулся с ехавшим впереди Daewoo Nexia. Водитель и три пассажира этой иномарки получили травмы. Сам Борисов в порядке.